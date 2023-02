Waldviertler bei ÖM in Linz: Beim Debüt abgeräumt

Werbung

Einen Traum-Einstand feierte Daniel Hable bei der Österreichischen Hallen-Meisterschaft der Masters (ab Jahrgang 1988) am Samstag in Linz. Der kürzlich 35 Jahre alt gewordene Georgenberger holte beim ersten Antreten in der Masters-Altersklasse gleich sechs Medaillen, darunter zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.

„Endlich konnte ich mir einen lang ersehnten und erhofften Traum erfüllen, einen ÖM-Titel zu holen“, freute sich Hable, der eigentlich mehr als Top-Läufer im Waldviertel bekannt ist. In der Stahlstadt zeigte er aber, dass er sich auch in der Leichtathletik wohlfühlte. Insgesamt zehn Bewerbe wurden bei der Meisterschaft ausgetragen, an sechs nahm er teil und holte auch überall Edelmetall.

Los ging es für Hable um 10 Uhr mit dem Bahngehen über 1.500 Meter, wofür er sich am Freitag bei der Nachnennung noch kurzfristig entschieden hatte. Am Ende der siebeneinhalb Runden hatte er sich seinen Traum schon erfüllt. Der 35-jährige Youngster unter den Masters gewann den M35-Bewerb.

Dass der sonst eher auf längeren Strecken laufende Hable auch sprinten kann, zeigte er anschließen im 60-Meter-Lauf, den er in 9,46 Sekunden als M35-Dritter beendete – Bronze.

Bei den folgenden Bewerben stellte Hable seine Sprungkraft unter Beweis. Mit 3 Metern und 3,06 Metern holte er im Weitsprung Silber. Im Hochsprung bewältigte er 1,20 Meter und holte sich damit die zweite M35-Gold-Medaille. „Dass 1,20m für Gold reichen, hat mich selbst überrascht“, räumte er ein.

Schon etwas ausgepowert wechselte Hable im fünften Bewerb wieder auf die Laufbahn, konnte sich dort über die 200 Meter aber wieder gut überwinden, ließ in der Schlusskurve noch einen Athleten stehen und sicherte sich in 30,64 Sekunden die M35-Silber-Medaille.

Mit einer weiteren Silbernen in der M35-Klasse beendete er im 400-Meter-Bewerb schließlich die Meisterschaft. „Ich bekam die äußerste Bahn der Steilkurve, bin gut gestartet und auch gut durchgekommen“, schilderte er. 67,75 Sekunden benötigte er für die 400m.

„Nach der letzten Siegerehrung war ich überglücklich, soviele Medaillen geholt zu haben – und auch stolz, einmal einen Titel für den LC Waldviertel nach Niederösterreich geholt zu haben“, meinte Hable, der schon mit einem Auge auf die nächste Masters-ÖM 2024 blickt.