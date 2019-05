Beim Leipzig Open, einem stiloffenen Turnier mit internationaler Beteiligung, räumten das Gerungser Mukin Shori-Team gewaltig ab. Unter mehr als 600 Wettkämpfern aus 72 Vereinen und fünf Nationen gingen zehn Medaillen an die Waldviertler – die Hälfte davon holte die stark kämpfende Lisa Puhr. „Mit zweimal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze war es ein überaus erfolgreicher Wettkampftag für uns in Leipzig“, jubelte Trainer René Puhr.

privat Lisa Puhr präsentierte stolz ihre fünf Medaillen.

Wie gewohnt startete der Wettkampf mit den Kata-Bewerben, hier sicherte sich Lisa Puhr in Ihrer Gruppe den 3.Platz. Yvonne Kaufmann landete knapp hinter ihr auf Platz 5. Zusammen mit Sportlern der Karateakademie Göttingen traten die Gerungser in einigen Teambewerben an. Die Zusammenarbeit wurde mit zahlreichen Top-Platzierungen belohnt. Die U10 war beim Kata gleich doppelt erfolgreich. Lisa Puhr, Yvonne Kaufmann und Mila Susnica (Göttingen) holten sich verdient den zweiten Platz, dahinter reihte sich das jüngste Team bestehend aus: Selina Hahn, Jayden Seifert und Damijen Susnica (Göttingen). Die weibliche U12, bestehend aus Nicole Buder, Lisa Puhr und Mila Susnica war nicht zu schlagen und holte sich Gold.

Alle Gerungser unter den besten zehn

Auch im Kumite zeigte Lisa Puhr, was in ihr steckt. Mit guter Taktik und Präzision gewann sie Runde um Runde, im Finale reichte es knapp nur für Silber. Eine Verschnaufpause gab es für die junge Karateka nicht, denn auch im Kumite gewann sie, gemeinsam mit Kaufmann und Mila Susnica, im U12-Teambewerb Silber.

Fabio Puhr, Leonhard Einsiedel und Arian Ferozi im Team sowie Nico Haidinger im Einzel, erreichten hier souverän Platz fünf. Fabio Puhr und Seifert belegten Platz sieben, Kaufmann, Hahn, Buder und Einsiedl wurden Neunte.