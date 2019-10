Mit einer langen Saison vor Augen und der kurzen Regenerationszeit zwischen den beiden Heimspielen am Wochenende, entschied sich das Waldviertler Trainerteam am Sonntag zu einer überraschenden Startaufstellung. Statt Lars Bornemann, Pavel Bartos und Dawid Siwczyk vertraute Trainer Zdenek Smejkal zu Beginn auf Rudinei Boff sowie die jungen Maciej Borris und Eigengewächs Christopher Hahn.

„Wir haben in dieser Saison an die 30 Matches vor uns, also werden wir noch öfter rotieren“, erklärt URW-Manager Werner Hahn. Da zwischen den Spielen gegen Zagreb und Klagenfurt nur ein Ruhetag lag, sei dies umso mehr nötig. „Die Spieler haben eine Pause gebraucht. Es werden alle in dieser Saison ihre Einsatzzeiten kriegen, das wird immer wieder spannend zu beobachten sein.“

Volles Risiko auch gegen die „Kleinen“

Speziell Christopher Hahn, gegen Zagreb in Satz zwei und drei nur eingewechselt, machte als Aufspieler in den ersten drei Sätzen gegen die Kärntner eine gute Figur.

„Er hat vor 350 Zuschauern daheim in der Startaufstellung debütiert, das muss man auch lernen. Über weite Strecken hat das ganz gut funktioniert – mit allen, die reingekommen sind“, freute sich Werner Hahn. Zwar waren die Klagenfurter als Außenseiter dankbare Gegner, unterschätzen dürfe man in der neuen Saison aber niemanden, ist sich der Manager bewusst: „Jede Mannschaft spielt richtig gutes Volleyball und hat sich deutlich weiterentwickelt.“

Da sei es auch gegen vermeintlich kleinere Gegner nötig, vor allem beim Service volles Risiko zu gehen. „Das ist ganz einfach unsere Spielidee. Gegen Zagreb hat das mit acht Assen bei 16 Servicefehlern funktioniert, am Sonntag nicht mehr. Am Ende sind wir so im entscheidenden Moment im letzten Satz aber davongezogen.“