Die Eingewöhnungsphase ist für die Waldviertler endgültig vorüber, ab dem Wochenende wartet ein wahrer Marathon auf die Nummer eins in Niederösterreich beginnend mit dem Heimspieldoppel gegen Ljubljana in der MEVZA und Ried in der Liga.

„Wir müssen sicher wieder Spieler schonen und manchen eine Pause geben“, weiß Manager Werner Hahn. Vor einem Jahr unterlag man den Laibachern daheim knapp mit 2:3. Es treffe die beste Mannschaft Mitteleuropas auf die Waldviertler, sagt der Funktionär. „Der Bewerb ist für uns aber ohnehin ein Bonus, der Fokus liegt klar auf der Bundesliga. Da kann es durchaus sein, dass sich am Freitag bei der Aufstellung ein paar Zuschauer wundern werden.“

„Wir haben das beste Volleyball- Publikum Österreichs, das honoriert, was wir an Qualität bieten.“Werner Hahn, URW-Manager

„Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem volle Kanne beginnen werden.“ Denn immerhin möchte man dem Publikum wieder etwas bieten, das kleine Derby der zweiten Mannschaft gegen Amstetten am Samstag und ein U14-Turnier vor dem Ligaspiel am Sonntag runden das Programm ab.

„Ich hoffe wieder auf viele Fans. Auch letzte Woche haben sie die Halle an zwei Tagen gefüllt. Wir haben wirklich das beste Volleyballpublikum in Österreich und das honoriert, was wir hier an Qualität bieten - im sportlichen Bereich aber auch in der Infrastruktur.“

Hahn hofft auf den Heimvorteil

Auch nach dem intensiven Wochenende gibt es für die Waldviertler kaum Erholungsphasen, und das für einen sehr langen Zeitraum. Tatsächlich folgt bis Dezember eine englische Woche auf die nächste, die Mitte der Woche ist bis zur Adventzeit für Volleyball reserviert. Hahn weiß: „Umso mehr müssen in der Vorbereitung Prioritäten gesetzt werden. Welche Spiele sind die wichtigeren und welche Spieler setzt man ein? Das gehört gut überlegt.“