Das MEVZA-Final Four gastiert am Mittwoch und Donnerstag erstmals in Zwettl. Die Waldviertler treffen in der Stadthalle auf die besten mitteleuropäischen Teams aus Zagreb, Ljubljana und Kamnik. Damit Sie dabei den Durchblick haben, nimmt die NÖN die Gäste unter die Lupe.

Der Verein.

Der Titelverteidiger nimmt Anlauf auf den Jubiläumssieg. Neunmal stemmte der Verein aus der slowenischen Hauptstadt die MEVZA-Trophäe seit der Erstaustragung 2006 in die Höhe. In der heimischen Liga steht die Truppe von Trainer Matija Pleško auf Platz eins und holte heuer bereits den Cupsieg.

Die Mannschaft.

Ljubljana ist auf allen Positionen hochwertig und vor allem mehrfach besetzt. Diagonalspieler Petar Dirlic sticht aus dem Team mit zahlreichen Nationalteamspielern heraus. Sein Ersatzmann ist der 21-jährige serbische Jungstar Bozidar Vucicevic, der bereits in der Nations League für Furore sorgte. „Diese Art von Spieler sind nicht umsonst die teuersten, sie können Partien entscheiden. In wichtigen Phasen machen die keinen Fehler“, weiß URW-Manager Werner Hahn.

Die Analyse.

Die Riesen aus Ljubljana (Hahn: „Da ist kaum einer unter zwei Meter“) sind wieder die großen Favoriten. Nicht umsonst kommt in der MEVZA kein Verein an die Erfolge der Slowenen heran. Der große und hochwertige Kader ist jenen der Konkurrenz überlegen.

Der Verein.

Die glorreichen Tage, als der kroatische Hauptstadtklub kurz vor der Jahrtausendwende vier Titel in Folge in der Interleague (Vorgänger der MEVZA) holte, sind vorbei. Die lange Geschichte des 1946 gegründeten und bis heute erfolgreichsten Volleyballvereins Kroatiens und Ex-Jugoslawiens war vor fünf Jahren fast zu Ende geschrieben, als der Verein vor dem Bankrott stand. Unter neuer Führung und mit HotVolleys-Legende Darko Antunovic als Sportdirektor geht es bis heute Schritt für Schritt bergauf.

Die Mannschaft.

Zagreb löste das Ticket für das Final Four erst im letzten Spiel des Grunddurchgangs gegen Maribor. Topspieler Ivan Raic verließ die Kroaten jedoch im Winter, dafür glänzen nun vor allem Marino Marelic und Tomislav Mitrasinovic als beste Scorer. „Wie Ljubljana spielt Zagreb weniger druckvoll aber konstant beim Service. Die Spiele

entscheiden sie über ihre starken Diagonalspieler“, erklärt Hahn.

Die Analyse.

Gegen die starken Laibacher ist Zagreb in einem möglichen Finale zwar Außenseiter, die Chance auf den ersten MEVZA-Titel lebt aber. Auch aus körperlicher Sicht kann die Truppe von Radovan Malević dem Favoriten am ehesten Paroli bieten.

Der Verein.

Sloweniens Nummer zwei feierte seine größten Erfolge von 2001 bis 2003, als man dreimal in Folge die nationale Meisterschaft gewann. Zudem ist Kamnik dreifacher Cupsieger, steht sonst aber im Schatten der Hauptstädter.

Die Mannschaft.

Den Waldviertlern am ähnlichsten, baut die Mannschaft von Kamnik auf den guten Teamgeist. „Sie haben schon drei wirklich gute Spieler drin, leben aber vor allem vom Kollektiv“, erklärt Hahn. Außenangreifer Milosz Hebda wird auch in der Stadthalle wieder zu den auffälligsten Akteuren zählen.

Die Analyse.

Wie den Gastgebern, räumt Kamnik kaum jemand Siegeschancen ein. Die Slowenen werden sich wohl mit den Waldviertlern um Platz drei streiten, sind im Halbfinale gegen Zagreb aber durchaus für eine Überraschung gut.