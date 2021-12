URW Waldviertel: Zuschauer kehren zurück

Das wohl größte Handicap der Nordmänner, das Verbot des wie vom Verein stets betonten „besten Volleyball-Publikum Österreichs“, hat nach drei Wochen Lockdown am Montag wieder sein Ende gefunden. Am Freitag dürfen beim Aufeinandertreffen mit Aich/Dob in der MEVZA-Liga in der Zwettler Stadthalle wieder Zuschauer mit dabei sein.

Das wird Waldviertel auch gut zu Gesicht stehen. Die ersten beiden bisherigen Saisonduelle gegen die Kärntner waren stets enge Kisten – beim 0:3 im MEVZA-Hinspiel in Bleiburg und besonders beim 3:2-Sieg der Nordmänner im Cup.

Das Match gegen den mehrfachen AVL-Champ markiert übrigens auch das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Zwischen Weihnachten und 3. Jänner folgen dann für URW vier Auswärtsspiele gegen Zagreb, Myjava, Bratislava und Maribor.