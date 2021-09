Für URW Waldviertel geht‘s gerade Schlag auf Schlag. Nach dem erfolgreichen Start in die Austrian Volley League und das Überstehen der ersten Cup-Runde, erfolgt am Donnerstag auch gleich der Auftakt zur heurigen MEVZA-Liga.

Gespielt wird in Graz, gegen den amtierenden AVL-Meister. Dem will man nach dem AVL-Halbfinal-Aus in der Vorsaison gleich zum Start zeigen, dass es in dieser Tonart nicht weiter geht. „Wir sind top vorbereitet, wollen dort unbedingt punkten. Dem Meister zeigen, dass er es heuer schwer haben wird gegen uns“, gibt sich URW-Manager Werner Hahn kämpferisch.

Angesprochen auf die Kräfteverhältnisse in der kommenden MEVZA-Saison schlägt er dann aber ruhigere Töne an. Die slowenischen Teams ACH Volley Ljubljana, Calcit Kamnik und Merkur Maribor sind dort nämlich wieder die klaren Favoriten. „Die sind über alle anderen zu stellen“, betont Hahn. „Slowenien hat erst im EM-Finale gegen Italien gespielt. Dort waren lauter Spieler dabei, mit denen wir es in der MEVZA zu tun bekommen.“

Das zeige auch, auf welchem Top-Niveau die mitteleuroäische Liga mittlerweile stehe. „Eine tolle Liga! Das werden wieder tolle Spiele werden, auf die wir uns freuen“, sagt Hahn. „Natürlich sind die Kräfteverhältnisse dort etwas anders als in der AVL. Aber unser Ziel muss sein, auch die Top-Teams dort immer öfter ärgern zu können.“

Neben Waldviertel und Graz komplettiert wieder Aich/Dob das österreichische MEVZA-Trio. Außerdem wieder dabei sind Zagreb und Spartak Myjava. Neu hinzugekommen ist außerdem Bratislava – gegen die Slowaken bestreiten die Nordmänner übrigens am 6. Oktober das erste Heimspiel der Saison.

Wochenenden müssen genau geplant werden

Nach dem fordernden Auftakt-Wochenende heißt‘s jetzt erst einmal etwas Akkus wieder aufladen. Binnen 24 Stunden ging es von Zwettl nach Graz (zum Heimspiel gegen Weiz), wieder nach Zwettl und dann nach Linz zum Cupspiel. „Da muss alles gut getaktet werden. Auch das Essen“, betont Hahn. „Das Abendessen gab‘s noch in Graz. Dann am Sonntagvormittag ein größeres Frühstück in der Zwettler Stadthalle, damit die Spieler knapp vor dem Match in Linz nichts mehr essen müssen, alles mit dem Ernährungsplan konform geht.“

Nicht nur die Organisation, sondern auch der Sportliche Aspekt liefen dann an beiden Tagen fast perfekt. Zum AVL-Start gegen Weiz feierten die Nordmänner einen klaren 3:0-Erfolg. „Wichtig!“, weiß Hahn. „Die Weizer haben eine starke Truppe, mit vielen Spielern, die in Graz nicht zum Zug kommen. Und mit einem Aufspieler (Stosch; Anm.), den wir auch schon zu uns holen wollten. Wir waren aber wirklich souverän, haben nichts anbrennen lassen. Und noch Reserven.“

Das galt auch für die erste Cup-Runde am Sonntag in Linz, wo die Nordmänner die jungen Steelvolleys überrannten. In der zweiten Cup-Runde wartet dafür ein harter Brocken: Wie im Vorjahr geht es gegen Aich/Dob. „Das werden tolle Partien“, ist Hahn überzeugt. Der Termin ist noch nicht fixiert.