2020 läuft bislang ganz nach dem Geschmack der Waldviertler Volleyballer und ihres Publikums. Begann das Jahr mit dem 3:1-Auswärtssieg über Aich/Dob schon spektakulär, so stiegen die Nordmänner auch in den folgenden Partien nicht vom Gas, schlugen Ried zum Auftakt der AVL-Zwischenrunde und fuhren auch in der MEVZA-Liga zwei Siege ein.

URW knackte dabei auch erfolgreich die Unbekannte OK Mladost Brcko. Im ersten Aufeinandertreffen ließen die Smejkal-Mannen dem bosnischen Meister, der erstmals an der MEVZA-Liga teilnimmt (und dabei gleich zweimal gegen Aich/Dob als Sieger vom Parkett ging), nur wenig Luft zum Atmen.

„Trotz der Ausfälle von Darmois und Szarek haben wir eine tolle Leistung abgeliefert.“Zdenek Smejkal, Trainer URW Waldviertel

Gleich zum Start des Matches kämpften die Waldviertler so richtig hart um die Punkte. Trotz krankheitsbedingtem Ausfall von Außenangreifer Arthur Darmois und der Verletzung von Diagonalangreifer und Topscorer Lukasz Szarek zeigten die Nordmänner ihre Stärke – der neue Mittelblocker Stefan Mayerhofer bekam seine ersten Einsatzminuten. Der gute Teamspirit machte sich bezahlt, jeder Spieler am Feld war voll fokussiert. So ging der erste Satz klar an die Heimmannschaft.

Die Konzentration konnten die Nordmänner auch im zweiten Satz halten. Spektakuläre Ballwechsel wurden dem Publikum in der Stadthalle Zwettl am heutigen Abend geboten. Im gleichen Tempo folgte Satz drei. Die Waldviertler ließen nicht locker, forderten den bosnischen Meister, der jetzt näher dran war, als in den Sätzen davor und kurzzeitig sogar auf 12:12 ausglich. Die Antwort kam mit einem schnellen Angriff durch die Mitte. Jetzt ließ URW nichts mehr anbrennen.

„Trotz des Ausfalls von Arthur Darmois und Lukasz Szarek lieferte meine Mannschaft eine tolle Leistung ab“, feierte Trainer Zdenek Smejkal den Sieg.

Nach dem intensiven Start ins neue Jahr ist jetzt Zeit für die Nordmänner, etwas durchzuschnaufen. Erst am kommenden Montag steht das nächste Spiel auf dem Programm, daheim gegen den slowenischen Klub Calcit Kamnik.

Erst danach geht es auch in der AVL-Zwischenrunde wieder weiter.