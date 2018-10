WALDVIERTEL - LJUBLJANA 2:3. Der URW gelingt trotz Niederlage gegen den Favoriten die Überraschung, hält das Spiel bis zum letzten Satz offen. „Das war eine unerwartet starke Leistung. Ljubljana schätze ich heuer stärker ein als Aich/Dob, dass wir da einen Punkt machen, ist viel wert“, jubelt Manager Werner Hahn.

Obwohl Kapitän Rudinei Boff nicht den besten Tag erwischte, entschieden die Hausherren den zweiten und vierten Satz für sich. „Dafür ist Ernest Plizga mit einer tollen Leistung in die Bresche gesprungen“, so Hahn. „Der Schlüssel war das hohe Risiko am Service. Lars Bornemann hat immer mit Vollgas serviert, da tut sich auch so ein Team schwer.“

Im letzten Abschnitt lag man gegen die Slowenen aber schon bald 1:5 hinten und holte den Rückstand nicht mehr auf.

AICH/DOB - WALDVIERTEL 3:0. War das starke Service am Mittwoch noch erfolgversprechend, hinkten die Waldviertler im zweiten Spiel gegen Aich/Dob nur noch hinterher. „Die haben uns ab dem ersten Punkt den Schneid abgekauft. Im ersten Satz waren wir immer hintennach, Aich/Dob hat das knochentrocken runtergespielt“, so Hahn. „Im zweiten Satz war es dann schon ein Spiel und im dritten ein offener Schlagabtausch.“ In dem für die Gäste aber nichts mehr drin lag. Denn, so Kapitän Boff: „Das Service hat uns echt Probleme gemacht.“