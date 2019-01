LJUBLJANA - WALDVIERTEL 3:1. In Summe chancenlos waren die Nordmänner in der slowenischen Hauptstadt. „Es ist schon gut gelaufen, aber die sind heuer um eine Klasse stärker. Phasenweise haben wir gut mitgehalten, vor allem aber viel gelernt“, erklärt Manager Werner Hahn. Mit viel Druck beim Service gelang der einzige Satzgewinn im zweiten Abschnitt, die abgeklärteren Tabellenführer setzten sich mit 3:1 durch.

WALDVIERTEL - KAMNIK 3:2. Reich an Erfahrung ging es daheim gegen den nächsten Favoriten aus Slowenien, knapp 500 Zuschauer sahen ein hoch spannendes Spiel. „Es war wirklich mächtig, das hat mir in dieser Saison noch gefehlt“, schwärmt Hahn.

Ging der erste Satz für die Gäste, die zusätzlich zwei Ausschlüsse kassierten, noch schief (25:19), reichte im zweiten Durchgang ein knapper Vorsprung (24:26). Mit viel Kampf und Spielwitz holten die Nordmänner den dritten Abschnitt (25:20), Kamnik rettete sich mit starkem Service und dem 13:25 in den Entscheidungssatz.

„Da ist es hin- und hergegangen. Zuerst war Kamnik 14:13 vorne, wir haben den Matchball abgewehrt. Dann war ein mächtiger Block von uns, der Ball ist irgendwie reingefallen und auf einmal war in der Halle die Hölle los“, schilderte Hahn die packende Schlussphase – 17:15.

Mit dem Sieg überholten die Waldviertler Kazincbarcika und treffen am Samstag im direkten Vergleich auf den Tabellennachbarn. „Holen wir nur einen Punkt, bleiben wir vor ihnen, weil die das letzte Spiel gegen Ljubljana nicht gewinnen werden. Als Vierter würden wir ins Final Four einziehen, das war noch nie da“, jubelt der Funktionär.

„Von alleine machen die Ungarn keinen Fehler. Nur wenn wir uns ihr Spiel nicht aufdrücken lassen, sonder selber Druck ausüben, können wir was erzwingen. Das wird aber nur mit unserem Publikum gelingen. Am Samstag hat man die Dynamik in der Halle sofort gespürt. Das hilft uns, die letzten Prozent zu mobilisieren.“