Die sechs besten Mädchen- und Burschenteams aller Schulen Österreichs, die sich über die Regionalmeisterschaften für den finalen Schlagabtausch um den Mini-Handball Schulcup Champion 2018/19 qualifizierten traten in Bruck/Mur gegeneinander an.

In der Vorrunde trat zunächst jeder gegen jeden an, die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für das Endspiel um den Titel.

Die Zwettler starteten mit einer 10:16-Niederlage gegen den späteren Sieger, die SMS Wien 12, in das Turnier. Es folgten ein 14:12-Sieg gegen das PG Bregenz, eine knappe 10:11-Niederlage gegen das BRG Gleisdorf und ein erneuter Sieg gegen das PG Borromäum Salzburg (12:5).

Nach dem ersten Turniertag war damit der Einzug ins Finale möglich, diese Chance wurde jedoch m letzten Vorrundenspiel gegen das BG Klagenfurt verspielt. Die Zwettler kamen nicht in die Gänge, zeigten ungewohnte Schwächen im Passspiel und Torabschluss. Am Ende stand ein 4:7, womit das Spiel um Platz drei um ein einziges Tor verpasst wurde. Am Ende bleibt den Zwettlern als fünftbestes Team Österreichs dennoch ein herausragendes Ergebnis.