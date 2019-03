20 Teams nahmen das Rennen anfangs bei strömendem Regen in Angriff. Der Rallyecrosskurs wurde abwechselnd auf Schotter und künstlich bewässertem Asphalt befahren.

Nach einer turbulenten Startphase lag das FG1-Team nach einer guten halben Stunde sogar zehn Runden lang in Führung. Danach übernahm jedoch die favorisierte Mannschaft von Georg Comandella die Führung. Das FG1-Team konzentrierte sich auf den zweiten Platz und hatte nach vier Stunden schon knappe zehn Runden Vorsprung auf den Dritten herausgefahren, als ein technischer Defekt (Hinterachsrahmenbruch, verursacht durch die Schotterquerrippen) die Waldviertler plötzlich aus dem Rennen riss. Chefmechaniker Engelbert Mistelbauer: „Das, was diese Hinterachsaufhängung in diesen vier Stunden erleiden musste, bekommt ein normales Auto in einem ganzen Autoleben nicht zu spüren.“