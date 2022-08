Geländeslalom in Großweißenbach

Werbung

Die Rennstrecke befindet sich zwischen Böhmhöf und Großweißenbach (Zufahrt Robotweg). Beginn ist um 10 Uhr mit der Division1, den angemeldeten Serien-Pkw. Im Anschluss starten die Motorräder. Am Nachmittag sind die Pkw der Division 2 und die Buggys an der Reihe. Hier sind auch viele Starter aus der Österreichischen Staatsmeisterschaft im Autocross am Start. Den Abschluss bilden dann die Läufe zum Tagessieg, die wieder im Parallelmodus gefahren werden. Der Eintritt ist frei!

http://www.msv.grossweissenbach.at