Motocross-Routinier Christoph Litschauer in Deutschland erfolgreich

Für den 41-jährigen Christoph Litschauer aus Göpfritz geht es im Rahmen der Germany Cross Country Meisterschaft (GCC) sechsmal nach Deutschland. Die Rennen sind in der Nähe von Frankfurt und Dresden.

Bei solchen Rennen müssen die Motocrosser zwei Stunden lang einen Strecken-Mix aus Motocross und Enduro bewältigen. Bereits in den ersten vier Rennen dieses Jahres sicherte sich Christoph Litschauer immer Plätze unter den besten Acht.

Nach MX-Erfolgen neue Herausforderung

Der Göpfritzer fährt nunmehr seit 22 Jahren Motocross-Rennen. Im NÖ-MX-Cup wurde er zweimal Landesmeister und im Waldviertel-Cup sicherte er sich in der 250ccm-Klasse dreimal den Gesamtsieg. Überdies schaffte er es beim Auner-Cup (Einstiegsserie zur MX-Staatsmeisterschaft) mehrmals unter die Top Ten. Beim Austrian Cross Country (ACC) wurde er 2019 Vizestaatsmeister. Da es die ACC-Serie in Österreich nicht mehr gibt, fährt der 41-jährige dieses Jahr die GCC-Serie in Deutschland.

Beim vergangenen Rennen in Goldbach (eine ehemalige WM-Stecke) konnte er bei tropischer Hitze, seine Ausdauer und Routine zwei Stunden lang gewinnbringend einsetzen.

Momentan belegt Litschauer als einziger Österreicher den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Klasse Pre Senior und hofft, auch bei den letzten beiden Rennen im Herbst seine Leistung abrufen zu können.