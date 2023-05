Mit 82 Jahren: WM-Gold für Herbert Lackner

Herbert Lackner (82) vom „Racing Team Crataegutt Seniors“ aus Bärnkopf hat bei der in Slowenien ausgetragenen Masters Weltmeisterschaft in der Mountainbike Orientierung in vier Rennen vier Podestplätze belegt und als Höhepunkt im abschließenden Sprintbewerb die Goldmedaille errungen.

Nach tagelangen Regenfällen waren die Streckenverhältnisse in den Wäldern rund um Slovenj Gradec, gleich hinter der österreichischen Grenze, aufgrund vieler Wurzeln und langer Schlammpassagen äußerst schwierig und anspruchsvoll. Kaum einer der Teilnehmer aus 22 Ländern (darunter auch Japan) kam sturzfrei durch den fast eine Woche dauernden Bewerb. Für Lackner ist es bereits die siebente Goldmedaille in dieser Sportart.

Auch die anderen Team-Mitglieder der „Crataegutt Seniors“ feierten Erfolg: Lothar Färber (75) siegte beim Radmarathon in Waidhofen/Ybbs, Alfred Lechnitz (71) belegte beim Zeitfahren in Haag den dritten Rang und der Ottenschlager Hannes Krivetz (64) wurde im selben Rennen ebenfalls Dritter In der NÖ Landesmeisterschaft.

Dies alles sehen die Oldies als Vorbereitung für die im August in Schottland stattfindenden „Super Radweltmeisterschaften“. Es ist dies erstmals eine Weltmeisterschaft wo alle Radsportarten gemeinsam vertreten sein werden - also Mountainbike, Strassenrennen, Bahnradrennen usw.