Drei Jahre Planung gipfeln vom 5. bis 13. August im Höhepunkt, der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Orienteering mitten durch das raue Waldviertler Gelände.

28 Nationen sind am Start, „das ist ein neuer Rekord“, ist Kommisionschef Thomas Wieser vom Österreichischen Fachverband für Orientierungslauf stolz. Neu hinzugekommen seien heuer Teilnehmer aus Hongkong und Neuseeland. „Mit Kirgistan und der Türkei wären es sogar 30 Nationen, bei beiden scheitert es aber noch am Visum“, hofft Paul Grün, der Obmann des Orientierungslaufzentrums Union Waldviertel und Chef des Organisationskomitees.

Mit 27 Teilnehmern stellt Österreich neben Finnland die zweitmeisten, stärkste Nation ist Russland mit 38 Fahrern. Insgesamt werden 283 Sportler samt ihrer Betreuer im Bezirk erwartet, dies war die größte Herausforderung für das Organisationsteam. Schlussendlich sollen alle Fahrer in Edelhof untergebracht werden. „Das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn alle Fahrer in einem Wettkampfzentrum vereint sind. Das Gemeinschaftsgefühl ist dort gleich noch mal stärker“, schwärmt Junioren-Fahrer und eine von Österreichs größten Medaillenhoffnungen, der Niederösterreicher Tobias Micko.

Mit der Karte am Lenker durch das Gelände

„Ohne den Edelhof wäre die ganze Veranstaltung nicht möglich gewesen. Dazu kommen beim Wettkampf bis zu 60 Helfer“, ist Grün dankbar. Wieser ergänzt: „Bei drei bis vierhundert Gästen sollte man auch die Wertschätzung für die Region nicht außer Acht lassen.“

Massenstart (Wiesensfeld), Mitteldistanz (Kirchbach), Staffel (Langschlag bei Grafenschlag), Langdistanz (Oberwaltenreith) und Sprint (Kaufholz) werden in fünf Wettkampftagen absolviert, der ORF sicherte sich die Übertragung am ersten und dritten Tag. „Weil die Österreicher in der Staffel die größten Chancen haben“, so Grün. Zudem sei der Massenstart besonders publikumswirksam, bei drei Runden bekäme man die Fahrer gleich viermal zu sehen. „Der erste ist dabei immer der schnellste, weil gleichzeitig gestartet wird.“

Anders verhält es sich in den übrigen Disziplinen. Mit Hilfe einer an der Lenkstange montierten Karte (siehe Fotos), die erste eine Minute vor dem Start freigegeben wird, müssen Kontrollpunkte abgefahren werden. Die ebenfalls eingezeichneten Wege dazwischen, von unwirtlichen Waldpfaden bis Asphalt, darf der Fahrer frei wählen. „Nur querfeldein ist nicht erlaubt, das kontrollieren wir mittels GPS“, erklärt Grün.

Die interessierten Ehrengäste Stadtrat Josef Zlabinger, Nationalrätin Angela Fichtinger und Sparkassen-Marketingchef Manfred Füxl (v.l.). | Schuster

„Das Besondere am Waldviertel sind die vielen Wege und Abzweigungen, das ist mitunter sehr fordernd“, weiß Micko. Doch genau das soll Österreichs Chancen erhöhen. „2017 waren die Strecken eher flach, das ist hier ganz anders. Die Besten des letzten Jahres werden also heuer nicht mehr die Besten sein.“

Nicht nur auf Physis und Technik kommt es an, vor allem der Kopf spielt eine große Rolle. „Oft ist es besser, einen großen Umweg auf Asphalt in Kauf zu nehmen“, so Grün. „Dort liest sich auch die Karte leichter, als wenn ich über Wurzeln fahre“, lacht Micko. „Am Ende ist es auch ein sehr materiallastiger Sport. Fremde Hilfe darf ich nicht annehmen. Wenn ein Schaden nicht repariert werden kann, muss ich das Rad in die Hand nehmen und den Rest der Strecke eben zu Fuß laufen.“