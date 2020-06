Zwettler Läufer zurück auf der Strecke.

Nach langer coronabedingter Pause standen am vergangenen Wochenende für Alexander Bichl (Raika Zwettl/LC Werbeprofi) wieder einmal zwei Laufbewerbe an einem Wochenende auf dem Programm. Beim Lauf auf den Hegerberg in Stössing bei St. Pölten unter 14 Teilnehmern holte Bichl auf 3,5km und 320hm den zweiten Platz (18:11min).

Ebenfalls dort am Start waren Günther Purker (22:16; 6.) und Manuela Peischl (25:40; 10.), beide vom SC Zwickl Zwettl. Für Bichl ging es darüber hinaus noch zum „Back on Track“-Lauf nach St. Pölten, wo er sich über 5km entlang der Traisen den vierten Platz holte (17:58).