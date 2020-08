Den starken vierten Platz holten Valentin Schmid und Simon Dräger für die URW Waldviertel bei den Österreichischen Meisterschaften U15 in Graz.

Die frisch gebackenen NÖ-Landesmeister brachen am Donnerstag, um bei diesem hochklassigen Event mit dabei zu sein. In einem unglaublichen Durchlauf gewannen sie alle Matches ohne Satzverlust und spielten sich so souverän ins Halbfinale.

Extrem knapp mussten sie sich jedoch den künftigen Staatsmeistern aus Kärnten geschlagen geben und qualifizierten sich deshalb für das kleine Finale. Eine Bronzemedaille vor Augen fehlte dann die Nervenstärke und Dräger/Schmid erreichten den vierten Platz.

„Ein Megaerfolg, das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte! Ihr gehört zu den besten Beachvolleyballern Österreichs“, kommentiert Werner Hahn, Obmann des URW, dieses Topergebnis.