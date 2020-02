Die Hurricanes gingen nach der Schlusssirene einmal mehr als Verlierer vom Eis. Die ansprechende Leistung in Ternitz wurde, wie in dieser Saison schon oft erlebt, wieder nicht belohnt.

Die Zwettler traten zwar ohne zahlreiche Stammspieler an, hielten gegen die Eiswölfe aber gut mit und gingen durch Patrick Backknecht-Deutsch in der 12. Minute sogar in Führung. „Wir sind doch recht gut gestartet, die Leistung war durchwegs zufriedenstellend“, erklärt Kapitän David Schierhuber.

Im zweiten Drittel legte Ternitz aber vor und erspielte sich einen Vorsprung von zwei Toren. Die Zwettler kamen durch Marek Richter (42.) und Gregor Preißl (52.) im letzten Abschnitt zwar zweimal bis auf ein Tor heran und brachten damit wieder Spannung in die Partie, die Wende gelang den Hurricanes dennoch nicht. „Am Ende hat uns doch die Kraft gefehlt“, kennt Schierhuber den Grund. „Wir sind mit nur acht Feldspielern zum Spiel gefahren, die dann bis zu zehn Minuten durchgespielt haben. Normal wird alle paar Minuten gewechselt.“

Nach der bitteren Niederlage haben die Zwettler schon am Mittwoch in St. Pölten die letzte Chance auf zumindest einen Saisonsieg. Die Vorzeichen gegen die Hawks stehen aufgrund der Ausfälle aber wieder nicht gut.