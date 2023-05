VS Zwettl siegt beim Sumsi-Erima Kids Cup 2023

Am 27. April bestritten die Volksschulen aus Schwarzenau, Groß Gerungs, Langschlag, Schweiggers und Zwettl den Sumsi-Erima Kids Cup 2023 am Sportplatz in Schweiggers.

Nach der Gruppenphase setzten sich in den Kreuzspielen die Volksschulen aus Schweiggers und Zwettl knapp durch. In einem spannenden Finalspiel hatte die VS Zwettl das glücklichere Ende für sich, bezwang die VS Schweiggers knapp mit 1:0. Die beiden Finalisten, die VS Zwettl und die VS Schweiggers, fahren zum Regionalturnier am 23. Mai nach Gföhl.