URW Waldviertel: Die Youngster legen nach

Die Waldviertler Volleyball-Erfolge reißen nicht ab. Auch im Nachwuchs entwickeln sich die Nordmänner zu echten Seriensiegern. „Ein Wahnsinn, was da gerade passiert“, freut sich URW-Obmann Werner Hahn. „Wir matchen uns hier mit Landeshauptstädten, wo Stützpunkte, Akademien sind. Heuer haben wir es erstmals in diesen Kreis geschafft – und holen gleich Medaillen!“

Diesmal glitzerte sie Silber. Bei der Österreichischen Meisterschaft der U15-Teams in Graz geigte die Union Volleyball Waldviertel um Martin Poinstingl, Luca Brunner, Leo Dirnberger, Fabian Bittermann, Jakob Seemann, Joachim Böhm und Jonas Spitzer groß auf.

Bereits am Samstag siegten die Waldviertler in der Gruppenphase gegen Perg und mussten eine Niederlage gegen Döbling einstecken. Mit dem folgenden 2:1-Sieg gegen Graz legten sie schließlich den Grundstein für den weiteren Erfolg. Mit dem Sieg vor Augen schlugen die Burschen am Sonntag gleich Klagenfurt souverän standen im Finale. Dort musste sich URW den Wiener Hotvolleys geschlagen geben. Die Freude über den Vizemeister-Titel überwog allerdings bei Weitem. Hahn: „Gratulation an die Burschen und auch an Mitch (Peciakowski; Anm.), der sie so auf Vordermann gebracht hat.“