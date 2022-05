URW Waldviertel: Nächster Top-Rang

Werbung

Die Österreichischen Meisterschaften der U16 wurden am Wochenende in Perg ausgetragen. Mit einem vierten Platz bewiesen die Nachwuchsspieler der Union Volleyball Waldviertel eindrucksvoll, dass sie auch am Großfeld zur österreichischen Spitze gehören.

Trotz geschwächter Mannschaft wegen fehlender Stammspieler und Verletzungen sicherten sich die jungen Nordmänner den zweiten Platz in der sehr starken Gruppe. Gegner in der Gruppenphase waren Döbling und Perg, welches sich den sogar den Vizemeistertitel erkämpfte. Im Viertelfinale gelang es den Burschen, Graz in zwei Sätzen zu besiegen. Das Halbfinale am Sonntag gewann der spätere Meister Klagenfurt. Somit ging es für Waldviertel im kleinen Finale gegen Wien, das in einem spannenden und knappen Match an die Hot Volleys ging.

Nach zwei Vizemeistertiteln und einem vierten Platz dürfen nun noch die Jüngsten ihr Können bei der U13 ÖMS in Steinbrunn beweisen.