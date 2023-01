Nächster Derbyjubel für URW-Damen

Werbung

Bei toller Kulisse in der Zwettler Stadthalle durften die 1. Landesliga Damen am Samstag Abend ihre derzeitige Spielstärke vor großem Publikum unter Beweis stellen. Mit fast vollbesetztem Kader starteten die URW-Damen um einiges selbstbewusster als noch bei der gleichen Begegnung eine Woche zuvor ins Spiel.

Von Beginn an konnten sie durch eine stabile Annahme, durchdachtem Aufspiel und wuchtigen Services die Groß-Sieghartserinnen gehörig unter Druck bringen und die Unsicherheit auf der anderen Spielfeldhälfte verstärken. Der schnell erspielte große Punktevorsprung konnte locker und trotz einiger Wechsel bis zum Ende des Satzes gehalten werden, Satz eins ging also klar an Zwettl (25:13).

Im zweiten Satz hatten die Gegnerinnen erneut große Probleme mit dem druckvollen Service- und Angriffsleistungen der Zwettlerinnen. Einige Eigenfehler der Gegnerinnen und konstante Spielstärke der Heimmannschaft führte zu einem eindeutigen zweiten Satzergebnis von 25:6.

Im dritten Satz bäumte sich Siegharts noch einmal auf, sorgte für kurze Unsicherheiten bei URW. Die Zwettlerinnen behielten aber die Nerven und brachten auch den knappen dritten Satz ins Trockene.

„Ich bin sehr stolz, dass die Mädels ihre Spielstärke trotz zum Teil ungewohnter Positionsbesetzungen konstant durchgezogen haben und das hohe Niveau beinahe durchgehend halten konnten“, zeigte sich Trainerin Darby Taylor zufrieden und auch die Spielerinnen freuen sich weiterhin über die Tabellenführung in der Landesliga.