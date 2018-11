Nach dem Freilos in der ersten Runde (für alle 1.-Landesligisten) stiegen die Zwettlerinnen am Wochenende gegen Traiskirchen im Achtelfinale in den NÖ-Cup ein – und sicherten sich überlegen den Sieg.

Die junge Heimmannschaft, klarer Tabellenführer der 1. Klasse, konnte zu Beginn gut mithalten, profitierte von einigen Eigenfehlern der favorisierten Zwettler, die den Satz nur knapp mit 25:23 holten.

Ab dem zweiten Satz konnten die Zwettler Damen die Fehlerquote eindämmen und mit einer engagierten Verteidigung auftrumpfen. Vor allem zwei fulminante Serviceserien setzte die Annahme der Traiskirchnerinnen stark unter Druck, wodurch in Satz Zwei und Drei gleich mehrere Punkte Vorsprung erspielt werden konnten. Weitere taktisch kluge Angriffe und einige Blockpunkte sicherten den Zwettler Damen die klaren Satzgewinne (13:25, 18:25).

Kapitänin Julia Berndl resümiert: „Wir sind froh, auch gegen etwas schwächere Gegner unser Spielniveau einigermaßen halten zu können und freuen uns natürlich über den Einzug ins Halbfinale.“