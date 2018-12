Eine Galanacht ganz im Zeichen sportlicher Spitzenleistungen – sei es auf der Wettkampfbühne, sei’s als ehramtlicher Wegbereiter im Hintergrund. Vereinsfunktionäre und Sportler standen am Montag in der Pielachtal-Halle in Ober-Grafendorf bei der Verleihung der Sportehrenzeichen im Fokus.

Für herausragende Arbeit im Verein und besondere sportliche Leistungen wurde ihnen das Sportehrenzeichen des Landes Niederösterreich verliehen. Insgesamt durfte Sportlandesrätin Petra Bohuslav dabei 177 Menschen auszeichnen.

Drei Zwettler wurden für ihr Engagement geehrt

Unter den Geehrten waren auch Funktionäre aus dem Bezirk Zwettl mit dabei. Das Ehrenzeichen in Gold bekam Heinz Lüdemann, seit über 23 Jahren geschäftsführender Obmann im NÖ Eisstocksportverband und über 41 Jahren Sektionsleiter beim ESV Zwettl.

Gerhard Klein aus Zwettl wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft im Jugendausschuss des NÖ Fußballverbandes mit dem silbernen Zeichen geehrt.

Das bronzene Ehrenzeichen gab es für den bei der Gala abwesenden Ottenschlager Gerald Fichtinger, der seit 1994 als Sektionsleiter für Stocksport in der Turn- und Sportunion Ottenschlag fungiert.

Insgesamt wurden 42 Ehrenzeichen in Bronze, 44 in Silber und 55 in Gold mit Anstecknadel und Urkunde an die Funktionäre übergeben.