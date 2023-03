Simon Dräger und Maja Bichl sind die großen Sieger

Werbung

Unter den ganz großen Siegern bei der NÖN-Sportlerwahl war ein Waldviertler. Der SC-Gmünd-Kicker Michael Dürnitzhofer räumte mit 27.583 Stimmen den Landessieg ab. „Ich danke allen für die Unterstützung“, freute sich Dürnitzhofer, für den die Gmünder Fußballer die Werbetrommel gerührt haben. Bei den Frauen holte die Wiener Neustädter Dodgeballerin Katharina Koch mit 11.555 Stimmen den Landessieg.

Kräftig abgestimmt wurde auch im Bezirk Zwettl. Nachdem im Vorjahr die Holzsportler so groß abgeräumt hatten, kamen die Bezirkssieger diesmal wieder aus unterschiedlichen Sportarten. NÖN-Sportlerin des Jahres wurde mit 7.465 Stimmen die Sportakrobatin Maja Bichl aus Schwarzenau. Neben Familie und Freunden war es wohl der Mobilisierungskraft ihres Klubs Sportunion Horn zu verdanken, dass das Sportakrobatik-Talent die Sportlerwahl so eindeutig für sich entscheiden konnte. Sie holte fünfmal so viele Stimmen wir die zweiplatzierte Sportlerin, Ines Hauer von der Union Volleyball Waldviertel. Rang drei holte sich um eine Stimme Holzsportlerin Silvia Rentenberger vor Laufass Anna Holzmann.

Um einiges knapp verlief die Entscheidung in der Herrenwertung. Hier lieferten sich Schweiggers-Kicker Daniel Meller und Volleyball-Talent Simon Dräger lange Zeit ein enges Rennen, bei dem sich aber letztlich die Fan-Schar von URW Waldviertel durchsetzte. Am Ende hatte Dräger 5.231 Stimmen für sich verbuchen können, Meller kam letzten Endes auf 3.688 Stimmen. Mit diesen beiden konnte keiner der übrigen Nominierten mithalten.