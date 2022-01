Wahl biegt auch im Bezirk Zwettl auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Im Bezirk Zwettl zeichnet sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss ab. Die Nase vorne haben in beiden Fällen derzeit die Langschlager Holzsportler Lukas Wagesreiter und Juliana Einfalt, die ihre Fanbases bislang außergewöhnlich gut mobilisieren konnten. Das werden sie aber auch weiterhin schaffen müssen, wollen sie die Trophäe in Händen halten. Mit Volleyball-Youngster Christopher Hahn und Fußballerin Evelin Kurz gibt es in beiden Wertungen starke Verfolger, die Boden gut machen können.

Wir suchen nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf nön.at können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.