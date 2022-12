Erste Chance aufs Finale in Zwettl

Werbung

Rechtzeitig zum ersten Match um einen Final-Einzug haben sich die Nordmänner ihre Form zurückerkämpft. Der Auswärtssieg in der AVL gegen Weiz am Samstag war bereits der vierte Erfolg in Serie.

„Es läuft wirklich gut. Die Spieler sind auch wieder großteils gesund. Das schlägt sich gleich in den Leistungen und vor allem den Ergebnissen nieder“, erklärt URW-Manager Werner Hahn. In der Steiermark machten die Nordmänner in vier Sätzen mit Weiz zwar ziemlich kurzen Prozess, holten die vollen Punkte.

„Weiz hat aber eine gute Mannschaft. Dort spielt das halbe Grazer Meister-Team, unter anderem Lolo Rössl. Da ist Qualität da. Entscheidend war der erste Satz.“ Den brachten die Gäste durch zwei Servicewinner ins Trockene, gaben knapp den zweiten Satz ab, waren dann aber souverän. Hahn: „Wenn wir den ersten Satz haben, ist es schwierig gegen uns, drei Sätze in Serie zu gewinnen. Diese Sicherheit haben wir jetzt wieder.“

Mit diesem Selbstbewusstsein wollen die Waldviertler auch vor Weihnachten noch den ersten Finaleinzug der Saison fixieren. Am Mittwoch kommt Post SV/Sokol Wien im Cup-Halbfinale nach Zwettl. „Das wird eine harte Partie, wie es auch in der Liga war“, schätzt Hahn. „Ursprünglich war das Halbfinale unser Ziel. Aber jetzt wollen wir natürlich das Finale erreichen. Daheim, mit unseren Fans im Rücken ist das unser Anspruch. Wir werden alles dafür geben.“