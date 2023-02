Union Waldviertel: David als Titelverteidiger

Werbung

Es ist durchaus seltsam: Auf der einen Seite steht der Titelverteidiger, der amtierende AVL-Meister und auch Supercup-Sieger, auf der anderen der Nachzügler der vergangenen beiden Saisonen. Und dennoch ist beim Cup-Finale am kommenden Montag Hypo Tirol gegen die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel der Favorit.

Während die Nordmänner nach der Traumsaison bislang noch zu inkonstant agieren, zu selten an die Leistungen der Vorsaison anschließen können, pflügten die im Sommer mächtig verstärkten Tiroler bislang fast nach Belieben durch die AVL – und auch den ÖVV-Cup.

Das Momentum könnte aber aufseiten der Waldviertler stehen. Die befinden sich nämlich seit Wochen (mit einigen personell bedingten Rückschlägen, die jetzt aber ausgemerzt sein sollten) im Aufwärtstrend, während Tirol am Samstag gegen Amstetten die erste Saison-Niederlage einstecken musste.

Für URW steigt das Cup-Finale in der Innsbrucker USI-Halle allerdings auch am Ende zweier anstrengender Wochen mit sieben Spielen in drei Bewerben. Deshalb stieg Manager Werner Hahn schon vorige Woche etwas auf die Bremse: „Die Belastung ist extrem hoch. Wir wollen die Spieler nicht zerstören.“ Andererseits will man freilich auch im Cup-Finale eine gute Figur machen – und der Legende nach hat David auch Goliat besiegt.