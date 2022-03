URW Waldviertel: Die „Ballschupfer“ zeigten es allen

Gegen 22:30 Uhr wurde am Sonntag in Arbesbach ein Erdbeben (Stärke 2,5) registriert. Manche Zungen behaupten, Grund dafür sei der ausbrechende Jubel der Nordmänner gewesen, die zu dieser Zeit gerade den ersten von 14 (!) Matchbällen im Cup-Finale gegen Amstetten verwerteten und sich damit den ersten bundesweiten Titel der Vereinsgeschichte holten. Mehr noch: Den ersten bundesweiten Titel in einer allgemeinen Klasse in einer Ballsportart ins Waldviertel holten.

„Eine gigantische Leistung. Die Freude ist riesig. Ich bin stolz auf die Burschen. Das ist unser erster großer Titel, und den hat sich der Verein durch seine Arbeit in allen Bereichen verdient. Als wir vor etlichen Jahren hier begonnen haben, haben uns viele belächelt, gemeint, dass die Ballschupferei bald wieder vorbei sein wird. Was wir hier für das Waldviertel geschafft haben, ist großartig“, fasste URW-Manager Werner Hahn seine Emotionen am Tag nach dem Triumph zusammen. „Da sind so viele Superlativen zusammengekommen. Wenn man ein Drehbuch für diesen Abend geschrieben hätte, hätte es nicht besser sein können.“

„Eine mentale Riesenleistung“

Die Dramaturgie war in der Tat bemerkenswert: Der erste Finalversuch vor einem musste wegen Coronafällen bei Amstetten verschoben werden. Beim zweiten Versuch war die Zwettler Stadthalle mit 600 Zuschauern fast zum Bersten voll, die Stimmung knisterte.

Dann erwischte Amstetten den besseren Start in die Partie, gewann den ersten Satz und stand gegen die nervös agierenden Waldviertler auch schon vor dem zweiten Satzgewinn. Da aber drang der unbändige Wille der Nordmänner durch, die alle vier Satzbälle abwehrten und sich zum Drüberstreuen auch noch den Satz holten. Das war der Knackpunkt.

Jetzt erlangten die Mannen von Zdenek Smejkal immer mehr die Oberhand, hatten stets die richtige Antwort parat und setzten sich gegen Ende des dritten Viertels ab. Der vierte Satz wurde schließlich zur Machtdemonstration der Hausherren. Am Block eine Übermacht, am Service souverän. So marschierten die Nordmänner Punkt für Punkt dem Sieg entgegen. 25:11 panierten sie die jetzt gebrochenen Amstettner.

„Eine mentale Riesenleistung. Die Burschen haben um jeden Zentimeter, um jeden Ball gekämpft, wollten diesen Titel unbedingt“, sagte Hahn. „Der Druck war mächtig. Aber unter Druck entstehen Diamanten.“

Und dann brachen die Dämme! Nach einem kollektiven Jubelschrei bildeten die Waldviertler samt den Coaches Smejkal und Michal Peciakowski einen Ring und tanzten und hüpften gemeinsam mit den Fans befreit der Siegerehrung entgegen.