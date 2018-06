2006 mit sechs Personen gestartet, war der „Backwaterman“ am Stausee Ottenstein lange Jahre der Pionier und führende Veranstaltung der internationalen Langdistanz Open Water Szene. Am 7. Juli wird dieser in einer Allianz von lokalen Vereinen und Personen mit der Unterstützung des Marketingprofis Andreas Sachs, jahrelang auch Marketing-Leiter des SV Horn, weitergeführt. 200 Starter aus allen angrenzenden Ländern mit internationalen Topleuten werden erwartet und damit einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen.

„Qualität der Schwimmer lässt Streckenrekord erwarten“

Als Hauptbewerb gibt es die 7 km-Distanz, aber auch 750m und 1,5 km für Einsteiger werden angeboten. „Die Qualität der Schwimmer lässt auch wieder einen neuen Streckenrekord erwarten“, freut sich Andreas Sachs, der mit den Vorbereitungen voll beschäftigt ist.

Für das Event im Waldviertel rührt er schon kräftig die Werbetrommel: „Die besondere Charakteristik der einzigartigen, naturbelassenen Umgebung, das einzigartige Schwimmen in fjordartigen Gewässern, die besondere Stimmung am Boot, am Start und im Ziel sind wesentliche Faktoren, warum sich viele Schwimmer beim Backwaterman besonders wohl fühlen und diesen zum „The Special One“ machen.“

Bereits einen Tag vor dem Event geht‘s in Ottenstein los. Nicht nur, dass es am 6. Juli einen Empfang im Schloss gibt, steht auch hier der Sport im Vordergrund. Bei einem Schwimmcamp mit dem deutschen Christof Wandratsch, seines Zeichens vielfacher Weltcupsieger, Weltmeister, Weltrekordler und Rekordhalter quer durch die Welt, wie schnellste Durchquerung des Ärmelkanals aufgestellt. Das Schwimmcamp wird als einstündige Einheit für Freiwasser-Einsteiger und -Fortgeschrittene durchgeführt.