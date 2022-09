Ottenschlag erstmals in der Landesliga

Werbung

Die am Wochenende startende Tischtennis-Saison hält für Ottenschlag eine Premiere parat. Erstmals in der Vereinsgeschichte wird eine Mannschaft auf Landesliga-Niveau antreten.

Das Einserteam um Martin Schweighofer, Patrick Kitzler und Michael Höllmüller erbte als Oberliga-Zweiter den Aufstiegsplatz von Meister Großdietmanns, der aufgrund der langen Wege in der Landesliga auf den Aufstieg verzichtet hat, tritt daher diese Saison in der 2. Landesliga B an. „Wir freuen uns schon darauf, sind guter Dinge“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Weidenauer. Mit dem Horner Einserteam gibt es auch in dieser Liga ein Waldviertel-Duell. „Wir schauen, dass wir soviel herausholen wie möglich. Das oberste Ziel ist aber der Klassenerhalt.“

Dafür haben sich Schweighofer und Kitzler im Trainingscamp der ungarischen Trainerlegende Ferenc Karsai (coachte Werner Schlager zum WM-Titel) in Form gebracht. „Insgesamt waren vier unserer Vereinsspieler in Ungarn“, erzählt Weidenauer.

Drei Teams stellen die Ottenschlager heuer insgesamt, die restlichen zwei treten in der Unterliga Nord an.

Krösus aus Bezirkssicht ist heuer aber Langschlag, das die SG mit Weitra beendet hat, und gleich mit sechs Teams antritt, das höchste in der Oberliga. Dort spielt auch das stärkste der vier Rappottensteiner Teams und das beste der drei Zwettler Mannschaften, Grafenschlag ein Team in der Unterliga.