Traditionell sehr stark vertreten war der SC Zwickl Zwettl beim Ottensteiner Seelauf am Pfingstmontag in Rastenfeld. Unter die fast 500 Starter (150 bei den Nachwuchsbewerben) mischten sich 48 Zwickler, rührten dort auch schon kräftig die Werbetrommel für den 30. Zwettler Stadtlauf Ende Juni.

Aus sportlicher Sicht hielten Jürgen Hable und Anna Holzmann einmal mehr die Fahnen für den Zwettler Bezirk hoch. In Abwesenheit von Dominator Christoph Laister reichte es für Hable aber wieder knapp nicht zum Sieg. Der Gföhler Stefan Mayerhofer nahm dem Georgenberger auf der 9km-Runde zehn Sekunden ab, finishte in 31:26min. Dritter wurde der Absdorfer Philipp Gintenstorfer (31:49). Als Vierter schon über eine Minute Rückstand auf das Podium fasste Alexandert Leutgeb (LC Werbeprofi) aus.

Weitaus klarer waren die Verhältnisse bei den Damen. Da lief Simone Fürnkranz allen um die Ohren. Die Hörfartherin wurde in 34:47 Gesamt-Neunte, nahm der zweitschnellsten Frau Anna Holzmann über vier Minuten ab. Platz drei ging an die Hornerin Viktoria Steinhauser (39:52).

Tim Hag (re.) schnappte sich in der U12-Wertung den dritten Platz. | privat

Stark unterwegs waren in Ottenstein auch die Nachwuchsläufer des SC Zwickl Zwettl. Lara Hag wurde nach einem taktisch sehr guten Lauf Erste in ihrer Klasse Schüler2-U14. Ihr Bruder Tim wurde Dritter in der Klasse Schüler1-U12.

Ebenfalls gut drauf waren Lara Schnabel (4.) und Ylvie Lexa-Frank (5.) bei den Kindern1-U8.

Das von Herbert Krapfenbauer initiierte Zwickler Nachwuchstraining macht sich schon bezahlt – Kinder zwischen sechs und 15 Jahren können sich der Gruppe übrigens immer noch anschließen. Trainiert wird immer mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr beim Gymnasium.

Übrigens war auch Trainerin Karina Lugauer in Top-Form. Sie wurde Zweite im Hobbylauf.

Weiter geht‘s im Waldviertel-Cup schon am Freitag mit der bis dato letzten Auflage des Waidhofner Stadtlaufes. Am Samstag steigt die Halbmarathon-Landesmeisterschaft auf der Thayarunde.