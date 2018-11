Das war ein besonderer Kraftakt, den die Waldviertler Volleyballer da am Samstag in Klagenfurt auf den Hallenboden zauberten. Die personell schwer angeschlagenen Nordmänner holten sich in Kärnten die vollen drei Punkte.

URW muss sich derzeit mit etlichen verletzten Spielern herumschlagen. Das Team, das dem Trainerteam am Samstag letztlich zur Verfügung stand, zeigte aber enorme Einsatzbereitschaft und holte alles aus sich heraus. „Es war toll, wie sich die Mannschaft mit letztem Einsatz Punkt für Punkt wirklich hart erkämpfte“, lobte Manager Werner Hahn.

Durch die vielen Ausfälle wurde klarerweise auch eine Mannschaftsumstellung notwendig, die die Burschen sehr gut verkraften konnten. Youngster Christopher Hahn verschaffte den Waldviertlern am Satzende aller gewonnenen Sätze mit einer Serviceserie Luft, um sie dann souverän zu Ende zu spielen.

Nach dem Derby startet der Europacup

„Wir müssen uns aber unbedingt etwas einfallen lassen“, ist Trainer Zdenek Smejkal verzweifelt. „Fast die Hälfte der Mannschaft ist körperlich schwer angeschlagen. Jetzt fällt auch noch unser Diagonalangreifer Lukasz Szarek aus…“

Die Physio-Abteilung der Waldviertler ist jedenfalls gefordert, um bis zum Heimspiel gegen Weiz am Mittwochabend noch einige Spieler fit zu bekommen. „Die meisten werden aber wohl länger ausfallen“, fürchtet Hahn, der deshalb an die Unterstützung der Fans appelliert.

„Wir freuen uns trotzdem, nach dieser langen Auswärtsserie wieder in der Heimhalle spielen zu dürfen und hoffen auf die Unterstützung des besten Volleyballpublikums Österreichs“, sagt Hahn.

Noch dazu, wo ja am Samstag gleich das nächste Highlight in der Zwettler Stadthalle auf dem Programm steht: das Derby gegen Amstetten. Im ersten Aufeinandertreffen der NÖ-Klubs feierte URW einen klaren 3:0-Erfolg in Amstetten. Diesmal ist die Ausgangslage allerdings bedeutend schwerer.

Und dienstags darauf kommt der finnische Meister Sastamala im Rahmen des CEV Europacups.