Den im Zuge der Wachauer Radtage abgehaltenen Power Radmarathon in Krems nutzte eine schlagkräftige Abordnung der RC Raiba Kosmopiloten aus Zwettl für eine erfolgreiche Ausfahrt.

Der Start erfolgte gemeinsam mit der 150 Kilometer-Strecke am Vormittag in Mautern an der Donau. Nach der Freigabe des Rennens wurde durch die Radsportlegende Johan Museeuw ein schnelles Anfangstempo angeschlagen. Unmittelbar nach der Streckenteilung bei Kilometer 15 setzte sich ein Fahrer des Teams „My Bike Stevens“ ab, kurz dahinter folgten die Kosmopiloten Paul Robl und Markus Stocklasser.

Kosmopiloten fuhren ex aequo durchs Ziel

Robl und Stocklasser begannen sofort mit einer gleichmäßigen Ablösung und kamen in dieser Phase schnell voran. In Mühldorf wurde der Ausreißer, der kurz danach aufgrund eines technischen Gebrechens aufgeben musste, eingeholt.

Die beiden Teamkollegen harmonierten über die komplette Strecke perfekt und konnten den Abstand zum Hauptfeld weiter ausbauen. Nachdem der Anstieg Maria Langegg bewältigt war, war klar, Robl und Stocklasser würden zusammen vor dem Hauptfeld die Ziellinie erreichen.

Nach 2:09.38 Stunden holten die beiden ex aequo den Titel beim Radmarathon, vor den Kosmopiloten Andreas Tiefenböck und Michael Köfalvi, die sich zuvor mit einer kleinen Gruppe am Anstieg Maria Langegg absetzten. Beim Sprint um Platz drei setzte sich Tiefenböck knapp vor Köfalvi und Mario Obermaier (Sport Nora) durch.

Mikolas Rost fuhr im Hauptfeld mit und beendete den Marathon auf dem beachtlichen elften Platz.