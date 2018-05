Über Pfingsten traf sich das Team „Crataegutt Seniors powered by Energie AG“ in Thüringen, der Heimat von Lothar Färber, zu einem letzten gemeinsamen Training und zu einer finalen Feinabstimmung. Als prominenter Berater war Mario Kummer dabei (Olympiasieger 1988 und Doppelweltmeister) der das Team um den Bärnkopfer Herbert Lackner mit wertvollen Informationen versorgte.

Daneben blieb auch Zeit, um einige Unterstützer zu besuchen, sowie sich das Nordische Zentrum Oberhof zu Gemüte zu führen.

"Sport ist allemal besser, als Tauben füttern im Park"

Am 11 und 12. Juni reist das 18-köpfige Team (vier Radfahrer und 14 Betreuer) nach Kalifornien und am 16. Juni erfolgt dann der Start in Oceanside.

„Unser Ziel ist es den bestehenden Rekord einer amerikanischen 70+-Staffel von sechs Tagen, 13 Stunden für die rund 5000 km lange Strecke zu unterbieten“, sagt Lackner. „Unser ideelles Ziel ist es allerdings, den Seniorensport in der Heimat aufzuwerten und Vorbildwirkung für unsere Generation zu erzielen. Wir wollen alle Gleichaltrigen anregen auch im fortgeschrittenen Alter noch aktiv zu sein, Visionen zu haben und sie auch umzusetzen. Das ist allemal besser, als Tauben füttern im Park.“