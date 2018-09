Am Sonntag gab es für die Zwettler Kosmopiloten wieder ordentlich Grund zum Jubeln. Die heimischen Spezialisten am Rad, Andreas Tiefenböck, Markus Stocklasser und Paul Robl standen beim letzten Rad-Marathon des Jahres, dem Velo Run in Baden, am Start. Der Sallingberger Tiefenböck setzte sich gegen die prominente und stark besetzte Konkurrenz durch und fuhr am Ende wieder jubelnd über die Ziellinie, feierte seinen insgesamt bereits zwölften Saisonsieg.

Tiefenböcks Sprint war einmal mehr Trumpf

Der Sallingberger holte den bereits zwölften Saisonsieg. | privat

Das Rennen war bis zum letzten Anstieg sehr offen, keiner der Fahrer konnte sich entscheidend aus dem Spitzenfeld, dem auch Tiefenböck angehörte, lösen. Im letzten Abschnitt waren es Christoph Soukup, einer der besten MTB-Cracks Österreichs, Christoph Schatzmann und eben Tiefenböck, die sich einen kleinen Vorsprung erarbeiteten und diesen bis ins Ziel retteten. Im Finale war es einmal mehr Tiefenböcks Sprintstärke, die dem Waldviertler zum Sieg verhalf.

Stocklasser fiel am letzten Anstieg leicht zurück, kam mit Kosmopiloten-Kollegen Paul Robl in einer der ersten Verfolgergruppen ins Ziel. Am Ende erreichte er Platz 18, Robl wurde Zwanzigster.