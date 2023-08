Bärnkopfer Lackner holte WM-Bronze im Zeitfahren

In Schottland ging die größte Radweltmeisterschaft aller Zeiten über die Bühne. Erstmals wurde die WM in allen Radsportarten gemeinsam am selben Ort durchgeführt - von den Straßenprofis über die Mountainbiker, BMXler, Radballer, sowie auch für die Kategorie Masters (Senioren). In letzterer konnten die Crataegutt Seniors zwei Bronzemedaillen im Zeitfahren erringen: Herbert Lackner (Kat. 80-84) und Johann Taucher (Kat. 70-75). Zudem zeigte Pepi Bichl (Kat. 75-79) im Straßenrennen mit einem fünften Rang auf.

„Wenn es diesmal auch zu keinem Sieg gereicht hat, so ist es doch ein schönes Gefühl wenn man die Siegerehrung neben Allzeitgrößen, wie den ehemaligen Tour de France Profis Alexander Vinokurov (KAZ) und Jonny Hoogeland (NED), oder der erfolgreichsten Dame aller Zeiten Jeanny Longo (FRA), genießen kann“, bilanzierten die Crataegutt Seniors.