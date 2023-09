Kosmopiloten beim „King of the Lake“ am Attersee stark

Eines der letzten Saisonhighlights der Straßensaison bildet das jährlich im September stattfindende „King of the Lake“ rund um den Attersee. Einige der heißbegehrten Startplätze ergatterten dieses Jahr die Zwettler Kosmopiloten Markus Rudisch, Jürgen Kaburek, Sabrina Kuhrn (Einzel) und Thomas Elsigan, Andreas Tiefenböck, Laurin Lux und Miki Rost (4er-Team) bzw. Christoph Seidl (10er-Team).

Als Erstes startete das Vierer-Team ins Rennen und konnte rasch in einen schnellen Rhythmus finden. Bis zur Wende standen über 48km/h Schnitt am Tacho. Auf dem wesentlich anspruchsvolleren zweiten Teilstück der Strecke fiel dieser noch etwas, sodass schlussendlich eine Endzeit von 1:02.15 Stunden und Platz sieben erreicht wurde.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags gingen die Einzelstarter ins Rennen. Markus Rudisch und Sabrina Kuhrn starteten in der Zeitfahr-Klasse, Jürgen Kaburek in der Rennrad-Klasse. Für Rudisch war es die erste Teilnahme am Rennen, welches er in 1:05.36 std mit einem Schnitt von 43,2km/h bestritt. Bereits des Öfteren waren Kuhrn und Kaburek am Start, sie absolvierten die Runde um den Attersee in 1:15.45std bzw. in 1:08.30std.