Nach seinem erfolgreichen Saisonstart, mit dem zweiten Platz beim Auftakt in Leonding und dem Sieg beim Kirschblütenrennen, stand der Sallingberger Andreas Tiefenböck beim drei Tage andauernden Klassiker in Markersdorf insgesamt zweimal am Podium.

Neben Tiefenböck unterstrich Mathias Nefischer beim ältesten Stadtrennen Österreichs in Wels mit dem Sieg in der Sprintwertung die starken Leistungen der Kosmopiloten. Auch beim Grand Prix Fliegerhorst im Pielachtal fuhren die Zwettler wieder ein tolles mannschaftliches Ergebnis nach Hause. Gleich am ersten Tag holte Tiefenböck im Kriterium, unterstützt von Nefischer, Platz eins, sein Kollege erreichte den achten Rang.

Auch Stocklasser fuhr aufs Podium

Beim Klassiker, den 85 Kilometern über Betonplatten, reichte es wieder fürs Stockerl, obwohl es Tiefenböck (3.) aufgrund schwerer Beine etwas gemäßigter anging. Markus Stocklasser stieß zum Team und holte Platz sieben, Nefischer fuhr direkt dahinter ins Ziel.

Am dritten Tag, einem unbekannten Rennen über den Sauberg, setzte sich Stocklasser aber der fünften Runde mit einer Gruppe ab. Tiefenböck holte diese bald ein, im Zielspringt setzten die Kosmopiloten aber auf Stocklasser, der den hervorragenden zweiten Platz holte.

Die nächste Herausforderung wartet auf die Radspezialisten Ende April beim Neusiedlersee Radmarathon.