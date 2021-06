Kühle 15 Grad und Regen machten die fordernden Betonplatten des ehemaligen Fliegerhorstes Markersdorf noch härter. Von Beginn an war es ein schnelles Rennen mit vielen Fluchtversuchen, in dem die Kosmopiloten immer wieder die Löcher zufuhren. Doch in der entscheidenden Ausreißergruppe waren sie nicht mehr vertreten. Lediglich Patrick Fitzinger konnte gegen Rennende aus dem Feld heraus attackieren und einen Vorsprung ins Ziel retten: Als Zwölfte in der Gesamtwertung (2:39,27std) der Österreichischen Meisterschaften holte er sich die Silbermedaille in der NÖ-Landeswertung.