Zwettler Kosmopiloten geigten in der Wachau auf

Einige Zwettler Kosmopiloten nutzten die kurze Anreise zu den Wachauer Radtagen perfekt aus, waren bei den Traditionsbewerben erfolgreich.

176km. Laurin Lux legte vor, finishte die längste Strecke in 5:11.53 Stunden auf Rang 13. Markus Rudisch nutzte den Bewerb zwischen den 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen und Kaindorf für zusätzliches Training. Er fuhr die Anstiege kontrolliert, holte sich dennoch den 65. Rang. Weniger gut lief es für Thomas Elsigan, der nach einem glimpflich ausgegangenen Sturz aufgeben musste.

102km. Insgesamt neun Kosmopiloten waren hier am Start. Die schnellsten Drei waren Andreas Tiefenböck mit einem starken siebenten Platz, gefolgt von Andreas Widhalm nach einem Triathlon am Samstagnachmittag (15.) und Michael Köfalvi (25.).

53km. Spontan gingen Silvia und Thomas Wührer über die 53km-Distanz an den Start. Thomas finishte mit einem Sprint-Triathlon vom Vortag in den Beinen in starken 1:34. Silvia überraschte mit einem zweiten Gesamtrang (Sieg in der Altersklasse) im Damenfeld. Sie lag nur fünf Sekunden hinter der Siegerin. „Ich habe bei Kilometer 15 zu ihre aufgeschlossen, wir sind in der gleichen Gruppe gefahren. Ich habe auch zweimal versucht, die Lücke nach ganz vorne zu schließen“, schildert sie. „Dass wir um die Ränge eins und zwei fahren, habe ich da aber noch nicht gewusst.“ In den letzten beiden Kurven verlor Wührer Tempo und damit Sekunden, weil sie von einem anderen Teilnehmer geschnitten wurde. „Vielleicht wäre sonst sogar der Sieg möglich gewesen“, meint sie. „Aber ich bin super happy und zufrieden mit dem zweiten Platz.“