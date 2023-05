Zwettler Kosmopiloten haben zum Jubiläum viel vor

Exakt 30 Jahre ist es her, seit sieben Studenten 1993, um ihre eigenen radsportlichen Aktivitäten auf ein professionelleres Niveau zu heben und die Begeisterung am Radfahren auch anderen Interessierten zu vermitteln, den RC Raiba Kosmopiloten Zwettl gegründet haben. Heute hat der Verein knapp 220 Mitglieder und ist heute der größte Verein im Waldviertel, der Radsport und Triathlon vereint – erster Ansprechpartner für viele Radsport-Interessierte sind die Kosmopiloten ohnehin längst.

Vom Mountainbike zum Rennrad

Lag der Schwerpunkt der rennsportlichen Aktivitäten in den Anfangsjahren noch beim Mountainbike, wandelte sich dieser im Lauf der Jahre immer mehr zum Radrennsport hin, wodurch der Verein auch einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Radrennsports im Waldviertel geleistet haben. Obendrein wurden seither unzählige Erfolge gefeiert.

Auch als Veranstalter haben sich die Kosmopiloten längst einen Namen gemacht, organisierten mit dem Zwettler Radmarathon viele Jahre eine der schönsten und erfolgreichsten Radsport-Veranstaltungen Ostösterreichs. Auch das Paarzeitfahren entwickelte sich zum Riesenerfolg, wird heuer bereits zum 25. Mal durchgeführt.

Der Bewerb mit Streckenführung über 42 Kilometer von Bärnkopf nach Zwettl war einige Jahre lang auch Teilbewerb des „Shadowman“, der inoffiziellen Weltmeisterschaft im Paartriathlon, mit der die Kosmopiloten, genauso wie mit dem Citycross in der Innenstadt von Zwettl, der Freeride Party am Wachtstein und nicht zuletzt mit dem Umfahrungszeitfahren auf der B38, ihre Innovationsfreude als Veranstalter unter Beweis stellten.

Viele Events für das Jubiläumsjahr geplant

Und für das Jubiläumsjahr haben sich die Kosmopiloten auch einiges einfallen lassen. Los geht‘s am 21. Mai mit dem Kinderausflug. Am 8. Juni wird im Rahmen des 2. Waidhofner Triathlons die Vereinsmeisterschaft abgehalten. Am 5. Juli gibt es ein Ferienspiel. Dann kommen die Höhepunkte mit dem Kosmoraze am 6. August, dem Zeitfahren auf der Zwettler Umfahrung. Das Paarzeitfahren steigt am 9. September, ehe am 30. September mit der Vereinsmeisterschaft der sportliche Jahresabschluss begangen wird.

Dazu wird‘s einen Vereinsausflug geben, wöchentlich geführte Ausfahrten in Leistungsgruppen, Schwimm- und Lauftrainings. Die Besichtigung und Trainingsmöglichkeit im Velodrom Linz. Und letztlich darf freilich auch eine gemeinsame Ausfahrt in den neuen Trikots, die sich die „Kosmos“ zum Jubiläum gegönnt haben, nicht fehlen. Es soll die größte seit Vereinsgründung werden.