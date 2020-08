Bei der Zeitfahr-ÖM im steirischen Großhartmannsdorf erreichte Michael Gaubitzer auf einer sehr anspruchsvollen Strecke über 16 km und 250 Hm mit maximal 10 Prozent Steigung Platz 10 bei den Amateuren (24:09,44 min.). Bei den Master 1 wurde Fritz Rautner Sechster und Master 4-Fahrer Hannes Krivetz belegte Rang sieben.

Bei einem 20 km-Zeitfahren beim Atomkraftwerk im tschechischen Temelin ebenfalls am Samstag gewann Jürgen Thaler seine Altersklasse 50-59 Jahre in einer Zeit von 29:03 min.

Sieg und großer Kampfgeist in Temelin

Am Sonntag stand ein Rundstreckenrennen über 100 km mit 1.820 Hm (!) auf dem Programm. Da bei diesem Rennen die tschechischen Studentenmeister ermittelt wurden, war ein hochkarätiges Teilnehmerfeld am Start.

Die Amateurfahrer Michael Gaubitzer und Patrick Fitzinger fuhren bis Runde drei in der Spitzengruppe mit, dann musste Fitzinger auf einem der vielen Anstiege reißen lassen, während Gaubitzer bis zum Ende an der Spitze blieb. Als Gesamtachter gewann er die Altersklasse B (30-39 J.) in einer Zeit von 2:38:47 h. Fitzinger kam in der AK A (19-29 J.) auf Rang 15. Mikolas Rost wurde in der AK B Fünfter.

Zwei Masters-Fahrer waren vom Pech verfolgt: Fritz Rautner hatte bereits in der ersten Runde einen Kettendefekt und konnte erst nach fünf Minuten sein Rennen fortsetzen. Er bewies großen Kampfgeist und schaffte im Alleingang noch vor der letzten der fünf Runden den Anschluss an die beiden anderen Masters-Fahrer.

Er beendete das Rennen auf Rang 14 in der AK C (40-49 J.). Michael Kövalvi stürzte in der 2. Runde durch ein unvorhersehbares Manöver eines Fahrers vor ihm, konnte aber schnell wieder aufs Rad steigen und zum Feld aufschließen – er wurde in der AK C Neunter. Jürgen Thaler beendete in der AK D (50 - 59 J.) das Rennen als Vierter.