Die SC-Zwickl-Zwettl-Läuferin räumte bei den im Rahmen der 9. NV-City-Runs ausgetragenen Landesmeisterschaften im Straßenlauf die Bronzemedaille über zehn Kilometer ab. Sie finishte die Strecke in 40:27min klar auf Rang drei einzementiert. Der Sieg ging an Franziska Füsselberger (ASK Loosdorf) in 37:31 vor Michaela Zöchbauer (LC Mank) 39:36. Eine weitere Medaille für die Zwickler gab es noch in der Masters-Wertung, wo Alois Dornhackl M65-Bronze holte.