Das Traditionsturnier des Schachklubs Zwettl ging am Samstag im Gasthof Schierhuber über die Bühne. Insgesamt 47 Schachspieler aus Wien, Ober- und Niederösterreich sowie aus Tschechien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina kämpften um den 400 Euro schweren Hauptpreis, einem Wochenende im Faulenzerhotel in Friedersbach. Die Denksportler saßen sich in neun Runden, zu einer Bedenkzeit von zehn Minuten samt fünf Sekunden pro Zug, gegenüber, als Schiedsrichter fungierte Peter Stadler.

Ein Großmeister beehrte Zwettl

Mit dem Tschechen Pavel Blatny beehrte sogar ein Großmeister das 29. Hamerlingturnier, der Brünner sicherte sich erwartungsgemäß auch den Sieg mit achteinhalb von neun möglichen Punkten. Dabei lieferte ihm Meisterkandidat Martin Zwettler aus dem Waldviertel einen harten Kampf, musste sich allerdings geschlagen geben. Platz zwei ging an den internationalen Meister Neklan Vyskocil (7,5 Punkte) vor FIDE-Meister Philipp Enöckl, der Martin Zwettler (beide 6,5 Punkte) auf Platz vier verwies. Zwei weitere Waldviertler, Rudolf Rausch (Bad Großpertholz) und Dieter Maister (Groß Siegharts) kamen auf je sechs Punkte.

Heinz Steiner (Steyr) sicherte sich den Seniorenpreis, Philip Pfeffer gewann den Pokal für den besten Zwettler. Einen Preis in seiner Kategorie holte der Waidhofner Gerhard Illner. Der Gmünder Dominik Lotz schloss das Turnier als bester Schüler ab.