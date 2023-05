„Schach im Turm“ wieder ein voller Erfolg

Veranstaltet wurde das Turnier vom neu gegründeten Schachklub Ottenschlag unter der Organisation von Obmann Alexander Spritzendorfer. Das Team investierte für dieses Event viel Energie, wodurch es ein außergewöhnliches Turnier wurde. So wurde es auf drei Kanälen live übertragen und die interessantesten Spiele von der deutschen Meisterin Elisabeth Pähtz kommentiert.

Die Pokal-Gewinner des Jugendturniers: 1.Paul Fakhouri (Mitte), 2. David Rudenko (r.), 3. Florian Weidenauer (l.) mit MS-Direktorin Alexandra Jäger, Bürgermeister Paul Kirchberger und SK Ottenschlag-Obmann Alexander Spritzendorfer. Foto: Reinhard Hofbauer

Gespielt wurde sieben Runden nach Schweizer System auf 42 Brettern – jeweils mit einem separaten Jugendturnier bis 18 Jahre. An beiden Tagen kämpften insgesamt 96 Schachspieler – fast nur Herren – um die Platzierungen. Bereits am Freitag wurde ein Blitzschach-Turnier mit jeweils fünf Minuten Bedenkzeit ausgetragen. Bei der Schnellschach-LM am Samstag mit 56 Teilnehmern betrug die Bedenkzeit 20 Minuten.

Bester Spieler aus dem Bezirk Zwettl war Dominik Lotz vom Schachklub Zwettl auf Platz 15, bester Waldviertler war Dr. Hubert Prinz vom USC Bad Großpertholz (Platz 11). Beachtlich die Leistungen der Jugendlichen vom SK Ottenschlag mit vier Mitgliedern in den Top 10: 3. Florian Weidenauer (2. beim Blitzschach-Turnier), 6. Alexander Hobegger, 10. Raphael Stummer (alle Schüler der MS Ottenschlag), 8. Michael Ludwig.