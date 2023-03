Silbermedaille für Ottenschlager Talent

Werbung

Emma Spritzendorfer aus Ottenschlag wurde bei den Landesmeisterschaften der Schülerinnen in der U12 am 12. März in Gablitz Vizelandesmeisterin! Der Titel ging an die Neulengbacherin Marilena Spangl. Die beiden jungen Schachtalente werden bei Schach im Turm zu Pfingsten in Ottenschlag neuerlich aufeinandertreffen.