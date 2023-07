Erfolge für Schülerliga-Teams der SMS Zwettl

Die Sportmittelschule Zwettl zeigte auch heuer wieder in diversen Fußballbewerben groß auf. Vor allem für die Mädchen verlief das Schuljahr sehr erfolgreich. Bereits im Winter überzeugten sie im Futsal nach dem Sieg im Waldviertel-Finale auch beim Landesfinale. Gegen stark aufspielende Gegnerinnen wurde letztlich der der dritte Platz erobert.

Nach einer intensiven Trainingswoche in der Sportschule Lindabrunn waren die SMS-Mädchen auch auf dem Rasen stark drauf. Mit dem Sieg im Waldviertel-Finale in Gars am Kamp qualifizierte sich das Team fürs Landesfinale in Steinakirchen. Dort spielten die Mädels groß auf, lieferten einen harten Kampf und mussten sich erst im Finale dem BG/BRG Groß Enzersdorf geschlagen geben. Somit erreichte das Team den zweiten Platz in Niederösterreich.

Auch die Burschen der SMS Zwettl überzeugten mit dem runden Leder. Zwar verpasste die U15 denkbar knapp das Landesfinale, aber holte immerhin den fünften Platz in NÖ. Die U13 errang sowohl im Futsal als auch auf dem Feld den siebenten Platz von über 170 Teams in NÖ.