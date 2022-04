SMS Zwettl ist Bundesmeister

Werbung

Einen historischen Erfolg erspielten sich die Burschen der Sportmittelschule Zwettl. Sie holten sich erstmals den Bundessieg bei den „Volleyball School Championships Boys“, die in Hartberg (Steiermark) ausgetragen wurden.

Als Landesmeister für Niederösterreich trat die von Michal Peciakowski und Christoph Grötz gecoachte Mannschaft der SMS Zwettl dort gegen die anderen acht Landesmeister an. In der Vorrunde warteten die Steiermark, Salzburg, Vorarlberg und das Burgenland. Als klarer Gruppensieger ging es direkt ins Semifinale, wo es gegen Kärnten ging. Auch hier spielten die Sportmittelschüler groß auf und zogen mit einem ungefährdeten Zwei-Satz-Sieg in das Finale ein.

Hier wartete nun wieder das Team aus Frauenkirchen (Burgenland), das die Zwettler aus der Vorrunde kannten. Auf dem Spielfeld der AVL-Mannschaft TSV Hartberg kam es zum finalen Showdown. auf drei gewonnene Sätze. Nach zwei Satzerfolgen schlichen sich Fehler und Konzentrationsschwächen ein, sodass Burgenland verkürzte. In Satz vier übten die Zwettler aber dann wieder über das Service mehr Druck aus und fixierten mit sehenswerten Ballwechseln den Satz mit 25:12 und krönten sich zum Bundesmeister.

Damit erfüllte sich ein seit Beginn der jahrelangen Kooperation zwischen SMS Zwettl und Union Volleyball Waldviertel gehegter Traum. „Ein großes Danke an unseren Kooperationspartner, Union Raiffeisen Waldviertel für die enge und großartige Zusammenarbeit“, resümierten Lehrer Michal Peciakowski und Christoph Grötzl nach dem Spiel.